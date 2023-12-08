قوافل حياة كريمة اليوم بقرية الحمراوين بالبحر الاحمر

تصل اليوم الجمعة قوافل حياة كريمة محطتها الثانية بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستمر بها اليوم الجمعة وغدا السبت 8و9ديسمبر

وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى قد انطلقت يوم الأربعاء الماضى من الوحدة الصحية لقرية الأمل برأس غارب و واسسنغرقت يومين الأربعاء والخميس ومنها إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستقر بها اليوم وغدا.

ومنها إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير وتستغرق يومين الأحد والاثنين 10و11ديسمبر تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل 12و13ديسمبر ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين الخميس والجمعة 14و15 ديسمبر ثم بعد ذلك تنتقل الى قريتى رأس حدربة ومرسى حميرة بالشلاتين السبت والأحد 16و17 ديسمبر ثم العودة إلى الشمال إلى مدينة مرسى علم وتبدا عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم يومى الاثنين والثلاثاء 18و19ديسمبر ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى الأربعاء و الخميس 20 و21

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد 2256 حالة خلال شهر نوفمبر حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179 حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177 حالة.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.