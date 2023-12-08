الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قوافل حياة كريمة اليوم بقرية الحمراوين بالبحر الاحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

تصل اليوم الجمعة قوافل حياة كريمة محطتها الثانية بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستمر بها اليوم الجمعة وغدا السبت 8و9ديسمبر 

  وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر   ديسمبر  الجارى قد انطلقت يوم  الأربعاء الماضى  من الوحدة الصحية لقرية الأمل برأس غارب و واسسنغرقت يومين الأربعاء والخميس ومنها إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستقر بها اليوم وغدا. 

ومنها إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير وتستغرق يومين الأحد والاثنين  10و11ديسمبر  تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل 12و13ديسمبر  ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين الخميس والجمعة  14و15 ديسمبر  ثم بعد ذلك  تنتقل الى قريتى رأس حدربة ومرسى حميرة بالشلاتين السبت  والأحد 16و17 ديسمبر ثم العودة إلى الشمال  إلى  مدينة مرسى علم وتبدا عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم  يومى الاثنين  والثلاثاء  18و19ديسمبر ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى  الأربعاء و الخميس  20 و21

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.
 ومن  جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد  2256 حالة  خلال شهر نوفمبر  حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179  حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177  حالة.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

الجريدة الورقية