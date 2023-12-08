إبراهيم سعيد :كولر غير مقتنع بأكرم توفيق

تحدث إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق عن أسباب غضب السويسري مارسيل كولر، من أكرم توفيق لاعب الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر قناة النهار: مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرى أن أكرم توفيق لم يتطور خلال الفترة الماضية.

وأضاف: كولر يرى أن أكرم توفيق منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي ومستواه متراجع بشدة عما قبل الإصابة، هذا ظهر بشكل ملفت.

وأكمل:كولر يرى أن محمد هاني هو اللاعب الأساسي في هذا المركز وأن أكرم توفيق المركز الأفضل له هو وسط الملعب، ولديه عدد كبير فى هذا المركز.