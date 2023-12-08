طبيبة تكشف الاستهلاك السليم لمنتجات البروتين

أوضحت أخصائية التغذية ليليا ستارودوبتسيفا، أن الأصح تناول اللحوم كمصدر للبروتين خلال النهار وليس في المساء.

وتحدثت خبيرة التغذية ليليا في مقابلة حول الاستهلاك السليم للأطعمة البروتينية، ونوهت المتخصصة إلى أن النظام الغذائي يجب أن يتضمن مجموعة متنوعة من مصادر البروتين عالية الجودة من أصل حيواني ونباتي.

أين يوجد البروتين عالي الجودة؟

في الحبوب والبقوليات والبيض والأسماك واللحوم والمكسرات تحتوي الخضار والفواكه على بعض البروتين، ونصحت بتناول اللحوم أثناء النهار وليس في المساء.

وأطباق البيض والأسماك مناسبة لتناول العشاء - وهي منتجات بروتينية أخف من اللحوم؛ فهي لن تفرط في الكبد والمرارة في ساعات المساء.

واحرص دائمًا على دمج اللحوم مع الخضار والأعشاب ومن الأفضل لتناول العشاء تناول البيض مع الخضار أو السمك مع الخضار.

ويوصي اختصاصي التغذية بتناول أطباق الحبوب في الصباح أو في وجبة الغداء الفواكه في النصف الأول من اليوم.

وأضافت الأخصائية أنه خلال النهار يجب تجنب تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة والحلويات، وتساهم هذه الوجبات الخفيفة في حدوث تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يسبب زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

وأكدت خبير التغذية أن تناول كمية كافية من البروتين المتنوع يسمح لك بعدم الشعور بالجوع بين الوجبات.