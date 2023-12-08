بحة الصوت مشاكل في البلع علامة على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

قالت أخصائية الغدد الصماء إيلينا جوبكينا إن حالات الإصابة بمرض مثل سرطان الغدة الدرقية تتزايد بين الروس.

لاحظت عالمة الغدد الصماء جوبكينا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأورام الخبيثة، يرتبط هذا أحيانًا بوجود هرمون الاستروجين.

أفادت الطبيبة أن تطور سرطان الغدة الدرقية أو التكوينات الحميدة غالبًا ما يحدث بدون أعراض لفترة طويلة، وعادة ما يرتبط ظهور الأعراض بنمو الأورام ومع ذلك، فإن العديد من مظاهر المرض الخبيث تبين أنها غير محددة على سبيل المثال، قد يكون هناك شعور بضيق أو ضيق في الرقبة بسبب الملابس.

وذكرت الدكتورة جوبكينا أيضًا أنه بسبب سرطان الغدة الدرقية، قد تحدث بحة في الصوت ومشاكل في البلع.

وتغيرات في الصوت، مثل زيادة البحة أو أن هناك مشاكل في البلع، عندما يكون من الصعب البلع،" قالت طبيب الغدد الصماء لـ aif.ru.

أعراض أخرى قد تشير إلى سرطان الغدة الدرقية:

كتلة (عقدة) يمكن الشعور بها على الرقبة.

تضخم الغدد الليمفاوية في منطقة الرقبة.

ونصحت الطبيبة جوبكينا بمراقبة حالة الرقبة وطلب المشورة من الطبيب إذا بدا أن هناك شيئًا خاطئًا أو مثيرًا للقلق، وعندما يتعلق الأمر بالسرطان، فمن الأفضل التأكد من استبعاد المرض بدلاً من اكتشافه بعد فوات الأوان.