أخبرت أخصائية التغذية بولينا جورافليفا خدمة الأخبار العامة عن ماهية هذه المنتجات وكيفية التعافي بشكل صحيح.

وذكّرت بأن الهدف الأساسي للشخص المتعافي من المرض ليس فقط إعادة جسده إلى قيمه الأصلية، بل أيضًا تجنب المضاعفات والالتهابات، وكذلك الانتكاسات التي تظهر على وجه التحديد بسبب النهج الخاطئ في مرحلة ما بعد المرض وكوفيد والنظام الغذائي بعد البرد.

يجب أن تكون التغذية متوازنة ويقول جورافليفا إنه من المهم الجمع بين المكونات التي من شأنها إعادة خلق وتعزيز البيئة الصحية في الجسم بشكل كامل.

ولن أتفاجأ إذا قلت أنه خلال هذه الفترات تحتاج إلى تناول المزيد من الخضار والفواكه والأعشاب، وكذلك زيادة كمية السوائل التي تتناولها وإذا لم تكن نباتيًا، فمن المهم إدراج الأسماك في نظامك الغذائي، وخاصة الأنواع الدهنية، ويعتبر الكافيار الأحمر مثاليًا، فهو إلدورادو حقيقي ذو فائدة لا تنسى منتجات الألبان، وتعتبر منتجات الألبان جيدة بشكل خاص في هذا الوقت - الكفير والعيران وما إلى ذلك وقالت: "سوف يعطونك الكمية اللازمة من البروتين ويمنحونك القوة".

تحدثت المعالج إيرينا أندريفا لـ MedicForum عن ثلاثة علاجات من شأنها أن تساعد في استعادة النشوة الجنسية.

وتقول أندريفا: "يمكن أن تساعدك الراحة والسوائل والأدوية على التعافي من نزلة البرد كما يمكن أن تساعد العلاجات الأخرى، مثل فيتامين C والزنك ومشروبات البروبيوتيك، في تخفيف الأعراض مبكرًا".

لا يوجد علاج لنزلات البرد حتى الآن، ولكن يمكنك تقصير مدة المرض عن طريق تجربة بعض المكملات الغذائية الواعدة وممارسة الرعاية الذاتية الجيدة.

فيتامين سي

من غير المرجح أن يمنع تناول مكملات فيتامين سي نزلات البرد ومع ذلك، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من مدة نزلات البرد ويجعلها أقل حدة للحصول على هذه الفوائد، ستحتاج إلى تناول حوالي 200 ملليجرام (مجم) من مصدر موثوق لفيتامين C بانتظام، ومن غير المرجح أن يساعدك هذا إذا كنت تعاني بالفعل من أعراض البرد.

قد تسبب جرعات الحد الأعلى (2000 ملغ) بعض الآثار الجانبية، لذا فإن تناول جرعات أعلى لأي مدة يحمل هذا الخطر، من الأفضل الحصول على فيتامين سي من خلال الطعام.

الزنك

ما يقرب من ثلاثة عقود من الأبحاث حول نزلات البرد والزنك أسفرت عن نتائج مختلطة، ولكن مراجعة للأبحاث عام 2017 وجدت أن الزنك قد يساعدك على التغلب على نزلات البرد بشكل أسرع من دونه.

في المتوسط، تم تقليل مدة نزلة البرد بنسبة 33٪، وهو ما قد يعني على الأقل يومين سابقين.

من المهم ملاحظة أن الجرعات في هذه الدراسات – 80 إلى 92 ملغ يوميًا – تتجاوز بكثير الحد الأقصى اليومي الموصى به من قبل المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، وأشارت مراجعة أجريت عام 2017 إلى أن جرعات تصل إلى 150 ملغ من الزنك يوميًا يتم تناولها عادةً لعدة أشهر من قبل الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مع آثار جانبية قليلة.

البروبيوتيك

يمكن أن تؤثر صحة الأمعاء على جهازك المناعي. وجدت الدراسة أنه عند البالغين المعرضين للبرد، تناول مكملات البروبيوتيك اليومية قلل من عدد نزلات البرد ونزلات البرد المتكررة بين المشاركين على مدى ثلاث سنوات.

تنصح أندريفا: "تختلف بكتيريا البروبيوتيك من منتج إلى آخر، لذا تحقق من الملصق لمعرفة أي نوع تشتريه".