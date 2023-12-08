وزير السياحة الأسبق يكشف تفاصيل مهمة في حادث الطائرة الروسية 2015 (فيديو)

كشف هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، تفاصيل مهمة خلال بعد سقوط الطائرة الروسية في 2015، مؤكدًا أنها ضربت السياحة المصرية في مقتل.

وأوضح خلال لقاءه مع برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد سقوط الطائرة منعت بريطانيا السفر لمصر، وكان هذا القرار محيرًا لأن الدول المتضررة وهي روسيا لم تتخذ هذا القرار بهذه السرعة.

وتابع: “روسيا اتخذت قرار المنع بعد أسبوع وقرار وقف الحركة السياحية أصابنا في مقتل لأن السياحة الروسية كانت تمثل 3 مليون سائح أي ما يقابل 3 مليار دولار”.

وقال إن حادث سقوط الطائرة الروسية في 2015 سياسي بامتياز، مضيفًا: “اجتمعنا ووصلنا لقرار أن أفضل شيئ هو أن نثبت للعالم أننا سنراجع المنظومة الأمنية مع وجود طرف ثاني محايد، والهدف من ذلك أن نثبت أنه لا يوجد لدينا ثغرة أو خلل في المنظومة الأمنية أدت لهذا الحادث، وتحدث مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقتها، وحدث تفاعل من الموضوع مع القيادة السياسة وكل الأجهزة في الدولة”.

وأكد أن إعادة ضبط المنظومة الأمنية داخل المطارات مع وجود طرف ثاني محايد فكرة مصرية 100% ولم تفرض على الدولة، متابعا: “سفير مصر في إنجلترا وقتها أبلغني بصفة ودية أن ما قامت به الأجهزة في مصر سيغير مصير اللعبة ويحرج متخذي القرار، لأن مصر ستثبت أن المنظومة الأمنية لديها مشابهة تمامًا لمثيلاتها في مختلف المطارات الدولية”.

سبب قبول العمل في الحكومة

وأشار إلى أنه قبل بالعمل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي رغم صعوبة الأوضاع والاضطرابات والاعتصامات وقطع الطرق والإرهاب وتحذيرات دول كثيرة مواطنيها من السفر إلى مصر.

وأوضح: "اعتبرت أننا في صدد مرحلة جديدة استبشرنا فيها كلنا خير لمصر، وأننا سنكون في مرحلة أفضل وأحببت أن أكون جزءً من هذه التجربة وأشارك في التغيير الذي بدأت آفاقه في الظهور، وقبلت الاستمرار وزيرا للسياحة في ظل القلق بالشارع المصري والإرهاب".

وتابع وزير السياحة الأسبق: "أذكر فترة الاعتصامات مثل اعتصام رابعة وتخطي مصر هذه المرحلة بدأ الموسم السياحي في أوائل أكتوبر ونهايات أكتوبر، وكان لديّ معرضا هاما في السوق الإيطالي الذي كان أول عضو في نادي المليون سائح لمصر قبل إنجلترا وروسيا وألمانيا، كما أن أوروبا الغربية من أهم المناطق المصدرة للسياحة لمصر، وفوجئنا باستصدارها قرار بالتحذير من السياحة في مصر، وبدأت تتراجع حركة السياحة الإيطالية في الانقطاع، وبالتالي فكرت في الذي سأروج له بالمعرض بإيطاليا، والتقيت بوزيرة خارجية إيطاليا، وتحدثت معي في الجوانب السياسية مثل حقوق الإنسان والديموقراطية".