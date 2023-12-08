جوارديولا يتحدث عن عثرات مانشستر سيتي

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن الأزمة التي يواجهها فريقه تحت قياده في المباريات الأخيرة.

وقال: يتعين عليه ايجاد الحل للأزمة التي يمر فيها فريقه لا سيما في الدوري الممتاز وذلك بعد خسارته أمام أستون فيلا بهدف دون رد،وتراجعه إلى المركز الرابع.

وسقط مانشستر سيتي قبلها في فخ التعادل ثلاث مرات تواليا أمام تشيلسي وتوتنهام وليفربول، فبات يتخلف عن أرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط.

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في 4 مباريات تواليًا منذ أبريل 2017، في أول موسم لجوارديولا على رأس الجهاز الفني.

واعترف جوارديولا بأنه في حاجة إلى ايجاد الحلول للخروج من الأزمة بقوله: نتخلف عن أرسنال بفارق ست نقاط وكنا نتمنى أن نكون في الصدارة، لكننا تعادلنا ثلاث مرات ثم الخسارة أمام أستون.

وأضاف: في السنوات الاخيرة نجحنا في ايجاد طريقة للفوز لكننا عانينا قليلا ويتعين علينا إيجاد الحل.

وتابع: مسؤوليتي أن أصل لحل، تغيير الدينامية من أجل تحقيق الفوز،و يجب الاعتراف عندما يكون المنافس أفضل منك.

وأكمل: لعب أستون فيلا افضل منا، في الشوط الأول لم نتقدّم جيداً في الكرة رغم الاستحواذ، وفي الشوط الثاني تحسنت الأمور وصنعنا بعض الفرص لكننا لم ننجح في إيجاد اللمسة الأخيرة في الأوقات الجيدة.