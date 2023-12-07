وفاة أمير سعودي شاب أثناء تدريب عسكري..موعد صلاة الجنازة

طلال بن عبدالعزيز بن بندر

الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود.. تسبب في صدمة كبيرة بالمملكة العربية السعودية بعد وفاته اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، أثر سقوط طائرة مقاتلة في مهمة تدريبية.

وتصدر الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الديوان الملكي السعودي، وفاته في بيان قال فيه:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود".

وأعلن الديوان الملكي موعد صلاة الجنازة لتكون يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

فيما دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل اسمه الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر، مودعينه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونعاه الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اللهم اغفر لعبدك طلال بن عبدالعزيز بن بندر وارحمه وتقبله في الشهداء وأسكنه فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ونشر البعض صورته ونعوه بآيات من القرآن الكريم وقال أحدهم:"تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته أخي الأمير الجليل طلال بن عبدالعزيز بن بندر، وجبر مُصاب والديك وإخواتك ومُحبيك، ومُصابنا جميعاً بفقدك المؤلم، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا: (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون)".



وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا بيان عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، ف البيان أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

ولفت إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

