عمرو مخلوف: ناشئات الطائر كن على قدر المسؤولية ونستهدف إنجاز ببطولة العالم
أكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخب ناشئات الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا أن لاعبات مصر و الجهاز الفني بقيادة إسلام طايع، كانوا على قدر المسؤولية بعد التتويج ببطولة إفريقيا تحت 17 عاما.
وأضاف مخلوف : الحمدلله توجنا ببطولة إفريقيا، مجهود طيب من جيل واعد، واجهنا لاعبات أعمارهن اكبر من أعمار منتخبنا ، لاعبات مصر يحسب لهن القدرة على الفوز أمام جمهور المنافس و العودة بعد التأخر في النتيجة بالشوط الرابع بالمباراة النهائية .
وتابع مخلوف : هذا الجيل للمرة الأولى يخوض مباريات دولية رسمية و استطاع التتويج باللقب ، هن مكسب كبير لمصر و أيضا الجهاز الفني الوطني مكسب كبير لنا و أثبتنا أن لدينا مدربين مصريين مميزين .
وواصل : الهدف ليس بطولة إفريقيا فقط بل نستهدف تحقيق إنجاز في بطولة العالم بالتواجد ضمن أفضل ٤ منتخبات في الترتيب، سنخوض إعدادا قويا وسنخوض بطولة في إيطاليا التي ستشهد احتكاكا قويا مع فرق اوروبية في شهر فبراير المقبل خاصة أننا نسعى للبناء على هذا الجيل للمستقبل.
وأتم : ننتظر الكشف عن موعد و مكان بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات وبعدها نحدد برنامج الإعداد .