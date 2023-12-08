القبض علي قاتل صبرة عروس الجنة بأسوان

تمكنت أجهزة الامن القبض علي المجرم الفار "وليد" الذي قتل ابنت خالته "صبره"، بمنطقة جبليه بمركز ادفو محافظة أسوان.

بعد أن لذ بالفرار تمكنت مباحث كوم امبو إلقاء القبض علي ابن خالت المجني عليها "صبرة" بطلق ناري أدى الي وفاتها مباشر .



وتأتي تفاصيل الواقعة الي ان كانت تجلس مع عريسها المستقبلي "صبرة" التي تبلغ من العمر 18 عاما والفرحة في عينيها وهيه تتحدث عن تجهيز فرحها، الذي كان محدد بعد حوالي 6اشهر بعد انتهاء الثانوية، لتكون فرحتها فرحتين واحده بإنهاء الدراسة والأخرى بعرسها، ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن، جاء من يعكر صفو هذه الأحلام،

"صبرة" فتاه بعمر الزهور، وكانت في جلسة حب وألفه مع زوجها المستقبلي، و في نفس الوقت كان يطمح ابن خالتها والجاني في نفس الوقت الحصول عليها كزوجة له، ليصبح ذلك صراع من وجهة نظره، وكان له رأي مخالف للقدر وهو ان ينهي حياة "صبرة" حتي لا تكون لأحد غيره.

"الوفد'' ترصد التفاصيل الكاملة حول مقتل فتاة على يد ابن خالتها بعد رفضه كعريس لها:



جلست "صبرة"مع زوجها المستقبلي بعد أن ادت فروض الصلاة وتحفيظ القراءن، لتتحدث عن حياتها القادمه برفقة خطيبها محمود ووالدتها في تمام الساعه 8.28 مساء يوم الجمعة، بنجع المعمارية بمدينة البصيليه مركز ادفو شمال محافظة اسوان.

وفي لحظات فوجئت الام بدخول "وليد" وهوه ابن اختها، بشكل مريب ومفاجئ، ويحمل معه سلاح غير مرخص، وبدون مقدمات قام بإطلاق 3طلقات نارية، ،لتصيب واحده منهم نجلتها "المجني عليها" أصابه بالغه في البطن ادت لوفاتها مباشرة.



وتقول والدة المجني عليها والدموع تتساقط واحده تلو الاخري لـ"الوفد"، إن نجلتها صبرة عبدالناصر احمد فتاه ملتزمه ومحبوبة من الجميع من اصدقئها واهل قريتها ،موضحه أن الجميع يشهد لها بجمال خلقها وبشاشة الوجه التي تتشابه فيها مع الاطفال.



واضافت لـ"الوفد" ان نجلتها مثلها كأي فتاه يتقدم لها عدد من الشباب لخطبتها، ولكن نحن كأي اسره نختار لابنتنا الافضل منهم ، وكان وليد ابن خالتها تقدم لها وكنت اتمني ان يكون بينهم نصيب ،ولكن ظهر لعض التصرفات والسولكيات التي جعلتنا نغير رائينا فيه وتم رفضه.

وأوضحت أن عندما تقدم لخطبتها شخص آخر وتراه مناسب لهاوسف يحافظ عليها المستقبل تمت الموافقه عليه وخطبتها له متذ 3 اشهر، إلا أنا ابن خالتها لم يتقبل ذالك، لفته الا انه كان له مخطط اخر يود تنفيذه، وبالفعل توجه الي منزلنا أثناء تواجدها برفقه خطيبها وأطلق عدة طلقات ناريه بشكل عشوائي لاتأتي واحده منهم في الحائط والاخري علي الارضيه واخرهم في منطقة البطن عند نجلتي ما أدى الي وفاته في نفس اللحظه.

وشيع اهالي قرية المعمارية جنازة المجني عليها وذالك بعد الحصول علي اذن النيابه وتقرير الطبيب الشرعي حول الواقعه، حيث توافد المئات من الاهالي نظر لأنها كانت شخصيه محبوبه ونظرا للميتة البشعه التي راحت ضحيتها الفتاه.



وفي سياق متصل تكثف الجهات الامنيه بمدرية امن اسوان جهودها للقبض علي الجاني ابن خالت "صبره عبدالناصر احمد" خلال الأيام الحاليه