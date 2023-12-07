قائد إيريني: لا يوجد حل سحري للتحديات للوضع المعقد في البحر المتوسط

اختتمت في روما النسخة الثانية عشرة من "الوعي المشترك وتفادي الصراع في البحر الأبيض المتوسط" (ظل المتوسط)، وهو المؤتمر الذي استمر يومين ونظمته العملية العسكرية الجوية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط "إيريني بالتعاون مع القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي (ماركوم)، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقد أوجز متحدثون رفيعو المستوى صورة للوضع المعقد الذي تعيشه منطقة البحر الأبيض المتوسط (وخارجها)، في عصر حيث يعمل نظام عالمي جديد على إحداث ثورة في توازن القوى ومفهوم الأمن البحري ذاته.

وقال قائد العملية ستيفانو توركيتو، في استنتاجاته: "لا يوجد حل سحري ولا حل معين للوضع المعقد في البحر المتوسط، ولكننا، في المجتمع الدولي، نستطيع أن نحدث فرقا. نعمل في البحر من خلال عملية إيريني، أو عملية الناتو حارس البحر، في عملنا اليومي في مكاتبنا، في الأكاديميات ومراكز الأبحاث، في المؤسسات الحكومية، نحن نمثل مثالًا استثنائيًا للتعاون. يمكن لجهودنا أن يكون لها نتائج ليس فقط في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بل خارجها أيضًا".

ضم هذا الحدث، الذي استضافته قاعدة شينتوشيللي الجوية، ممثلين عن المنظمات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والإنتربول، وكذلك الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك ممثلو خدمة العمل الخارجي، والأركان العسكرية، ومعهد الدراسات الأمنية، وفرونتكس (وكالة الحدود وخفر السواحل).

وتم إثراء المؤتمر بحضور علماء من المركز الإيطالي لدراسات الدفاع العليا، ومعهد الشؤون الدولية وغيرها من المعاهد ومراكز الفكر ذات الشهرة العالمية، بالإضافة إلى الضيوف البارزين من العالم العسكري والدبلوماسي والأكاديمي، دون أن ننسى أيضًا العديد من الطلاب الشباب من 31 دولة.

خلال المناقشة الرئيسية ومجموعات العمل، قدم المشاركون وجهات نظر وحلول مختلفة للتحديات الأمنية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تم تقسيم شخصيات بارزة من الدبلوماسية والمجتمع البحري والعالم الأكاديمي إلى ثلاث مجموعات عمل لمناقشة، على التوالي، الاتجار غير المشروع بالسلع (الأسلحة والمخدرات والأموال والتبغ) والاتجار بالأشخاص من منطقة الساحل إلى البحر الأبيض المتوسط؛ والتعاون بين أوروبا والشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط للاستجابة بشكل مناسب لعدد متزايد من التحديات الناشئة عن التهديدات التقليدية والجديدة؛ وأخيراً، مساهمة عمليات الأمن البحري للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الاستعداد والتدريب البحري.

وفي خطابه الختامي، قال توركيتو: "لا يمكنني اختتام هذه الطبعة من ظل المتوسط دون شكر خاص للمساهمات المتعمقة للمتحدثين والعمل الممتاز الذي قام به المشرفون المحترفون للغاية الذين ترأسوا اللجان ومجموعات العمل. أود أن أعرب، مثل كل عام، عن امتناننا لموظفي ماركوم في حلف شمال الأطلسي على عملهم الجاد في المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر".

يرى نائب أدميرال البحرية الفرنسية، ديدييه ماليتير، نائب قائد ماركوم، أنه من الضروري العمل بشكل أكثر كفاءة من خلال تنسيق أفضل بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بما يتفق تمامًا مع الإعلانات السياسية الصادرة عن قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس.

وفي كلمته، سلط نائب الأميرال الفرنسي الضوء على ثلاثة مجالات يوجد فيها مجال للتحسين: تبادل المعلومات بين إيريني وعملية الناتو البحرية؛ وتبادل المعلومات غير السرية بين إيريني ومركز التنسيق البحري التابع لحلف شمال الأطلسي، والذي تم إنشاؤه في مقر ماركوم؛ أخيرًا، يتعلق المجال الثالث بالبنى التحتية الحيوية تحت الماء، وهي واحدة من أكثر المواضيع التي تم الاستشهاد بها في مجموعات العمل في مؤتمر "ظل المتوسط".

تم تحديد موعد نسخة 2024 من مؤتمر "ظل المتوسط" في الخريف المقبل، حيث من المقرر تقييم النتائج والممارسات الجيدة المتخذة المستمدة من نتائج هذا العام.