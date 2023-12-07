"شارك واختار وكمل المشوار" مؤتمر نظمته الضرائب العقارية بسوهاج

نظمت منطقة الضرائب العقارية بسوهاج برئاسة خالد المغربى رئيس منطقة الضرائب العقارية بسوهاج مؤتمر الوعي الانتخابي تحت شعار "شارك واختار وكمل المشوار" ، وذلك لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية ، المزمع اجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين .

صرحت بذلك الدكتورة نعمة كمال منسق المؤتمر ، مضيفةً أن المؤتمر حضره اللواء هانى الشريف مساعد الرئيس الاسبق لجهاز العمل النفسى للقوات المسلحة والدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج والشيخ صلاح بريقى من مديرية الأوقاف والقمص كيرلس فهيم من مطرانية سوهاج والدكتور هشام العزازى المدير الأسبق لمديرية الضرائب العقارية بسوهاج .

وأضاف الدكتور حسام الشريف منسق المؤتمر بأن "المغربي" قام بعرض انجازات الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة والحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ، وقام هانى الشريف شرح التحديات التي تواجه مصر والتهديدات التى تقوم بها بعض الدول ضدها وحروب الجيل الرابع واوصى الحضور بضرورة المشاركة حتى لا نعرض الوطن للانهيار .

كما أكد المحاضرون على جميع المواطنين بأهمية ممارسة الحق الدستوري لكل مواطن واختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات .

واضافت الدكتورة وهبى بأن المرأة هى المجتمع المصري كله لأنها هى من تريى وهى الام والاخت والزوجة فعليها أن تشارك وتدفع كل عائلتها للنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ، ويجب أن نشارك جميعا فى عرس مصر الديمقراطي .