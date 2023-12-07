واتساب يضيف الرسائل الصوتية المختفية إلى قائمة ميزات الخصوصية

عندما طرح تطبيق سناب شات مفهوم "البيانات المؤقتة" للجماهير قبل عقد من الزمن، انطلقت رسائل التدمير الذاتي بالفعل. كان هناك الكثير من الشركات التي تحاول جني الأموال، بدءًا من Poke التي أنشأتها Meta وحتى Wickr وConfide وHash وغيرها. في أغلب الأحيان، فشلت جميع تلك الشركات، لكن الفكرة ازدهرت. ولتحقيق هذه الغاية، قدم تطبيق WhatsApp للتو رسائل صوتية يتم حذفها تلقائيًا بعد تشغيلها.

ميزة العرض مرة واحدة في تطبيق المراسلة موجودة بالفعل للصور والرسائل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها على الرسائل الصوتية. الواجهة بسيطة. ما عليك سوى اختيار "عرض مرة واحدة" وإرسال رسالة صوتية. سوف تدمر ذاتيًا بعد أن يسمعها المتلقي. هذا ليس ممتعًا فقط في نوع Mission Impossible، ولكنه يعزز الخصوصية بشكل فعال في حالة التسجيلات الصوتية التي تشير إلى موضوعات حساسة. مرحبًا، من حين لآخر، يتعين عليك إعطاء تفاصيل بطاقة الائتمان لشخص ما، ومن الأفضل أن تكون آمنًا بدلاً من الندم.



هناك بعض التحذيرات، حيث لا توجد تكنولوجيا مضمونة. يشجع تطبيق WhatsApp المستخدمين على إرسال الرسائل الصوتية مرة واحدة فقط إلى الأشخاص الذين يثقون بهم، حيث توجد طرق للالتفاف على الطبيعة المؤقتة للبيانات. على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي Android استخدام وظيفة تسجيل الشاشة أثناء الاستماع ويمكن لأي شخص استخدام كاميرا أخرى أو ميكروفون خارجي لالتقاط الرسالة.

سيتم طرح الأداة عالميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل التحديث إلى جهازك. قام WhatsApp بإجراء جميع أنواع التحسينات طوال العام الماضي. في الأسبوع الماضي فقط، قدمت المنصة إمكانية مشاركة الصور بتنسيقها الأصلي، دون ضغط. أضاف التطبيق أيضًا مؤخرًا أداة تخفي عنوان IP الخاص بك عند إجراء المكالمات.