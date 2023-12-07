طقس الجمعة غائم وارتفاع أمواج البحر.. تعرف على درجات الحرارة والأرصاد

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس والأرصاد، يوم الجمعة، حيث قالت الهيئة العامة للأرصاد إن البلاد تشهد طقسا لطيفا غائما، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما كشفت الأرصاد أن طقس الجمعة سيكون لطيفا غائما شمال الصعيد، ومعتدلا على سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب

وفي السياق ذاته حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

فيما طالبت الهيئة العامة للأرصاد من قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة بالإضافة إلى إضاءة الكشافات واستخدام أداة التنبيه من حين لآخر لإعلام قائدي المركبات الآخرين بوحودك، بالإضافة إلى استخدام مساحات الزجاج، وفتح زجاج السيارة حتى لمنع تكثف البخار داخلها، مطالبة بعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية.

وحذرت الأرصاد الجوية من أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متباعدة من اليوم، كما حذرت من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر، وبالنسبة للبحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة العظمى 21، الصغرى 15

العاصمة الإدارية العظمى 21 ، الصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 13

العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 14

مطروح العظمى 24، الصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 27، الصغرى 18

الغردقة العظمى 25، الصغرى 15

أسيوط العظمى 23، الصغرى 11

سوهاج العظمى 21، الصغرى 14

قنا العظمى 26، الصغرى 14

الأقصر العظمى 26، الصغرى 13

أسوان العظمى 27، الصغرى 14