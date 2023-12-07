وزير الرياضة والاتحاد الإفريقي يهنئان اتحاد الطائرة بتتويج منتخب الناشئات باللقب القاري

تلقي الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر تهنئة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد تتويج منتخب مصر للناشئات تحت 17سنة بالقب البطولة الأفريقية والفوز على منتخب نيجيريا في نهائي البطولة وضمان التأهل لكأس العالم المقبلة.



كما تلقي مجلس إدارة الاتحاد تهنئة من بشرى حجيج رئيسة اللاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بعد تحقيق ناشئات مصر لهذا الانجاز، واشادة بشري حجيج بمستوى منتخب مصر وأكدت أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة وقادرة على تقديم عروض ونتائج إيجابية للطائرة المصرية والقارة الأفريقية خلال المشاركة في كأس العالم المقبلة.

من جانبه أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته بعد تتويج ناشئات مصر باللقب الإفريقي والفوز بذهبية البطولة والتأهل لكأس العالم المقبلة.

وأكد المهندس ياسر قمر أن مجلس الإدارة نجح في وضع برامج إعداد قوية لكافة المنتخبات الوطنية وتم التعاقد مع خبراء لهم تاريخ مشرف على الساحة العالمية لقيادة المنتخبات الوطنية وتنفيذ فكر وطموحات مجلس الإدارة .

ووجه رئيس الاتحاد الشكر لبعثة منتخب الناشئات بالكامل بداية من عمرو مخلوف أمين الصندوق ورئيس البعثة في نيجيريا والجهاز الفني واللاعبين بعد تحقيقهم الهدف والفوز باللقب الإفريقي.



وتوج المنتخب الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا بلقب بطولة أمم أفريقيا بعدما حقق الفوز على نظيره نيجيريا بنتيجة 3/1 في نهائي البطولة التي أقيمت في نيجيريا و المؤهلة لبطولة العالم.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/21

20/25

25/22

25/21

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني نيجيريا في طريقها لمصر فجر غدًا الجمعة.

وكان قد نجح منتخب مصر في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

بينما نجح نيجيريا في الفوز على الكاميرون في المباراة الفاصلة لحسم المتأهل والتي أقيمت أمس الأربعاء.

يذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024، بعدما صعد للمباراة النهائية، ولحق به فيما بعد منتخب نيجيريا.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.