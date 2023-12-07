الخميس 07 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تدمير 135 آلية عسكرية وقتل عشرات الجنود.. القسام تعلم حصاد اليوم

كتائب القسام
كتائب القسام

اعلنت كتائب القسام حصيلة إنجازات ال 72 ساعة الأخيرة، على كافة المحاور في قطاع غزة.
 

وقالت كتائب القسام عبر حسابها: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها ".

وأوضحت:"انه تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معهم من مسافة صفر ، كما دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".
 

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