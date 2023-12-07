رابط نتائج القبول النهائي بقوات أمن المنشآت على رتبة جندي

نتائج قوات أمن المنشأت.. اهتم بها الكثيرون خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان المديرية العامة لقوات أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية على رتبة جندي للرجال.

أمن المنشآت.. الوثائق المطلوبة للوظائف العسكرية



كما طالبت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت، بتقديم عدد من الأوراق وهي:

1- أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

2- صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 8 صور).

3- إحضار نموذج رقم حسابك البنكي (الآيبان) مصدق على أن يكون الحساب مفعل ومحدث.

4- عدد 1 دفتر (100) ورقة عربي بالإضافة إلى عدد 2 قلم أزرق وملف أخضر.

5- الحضور للمركز بالزي الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة.

6- كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10).

تعليمات للمقبولين بقوات أمن المنشآت



ودعت المديرية بالمقبولين في الوظائف العسكرية الالتزام بالتعليمات الآتية:

1- يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

2- يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب-الشماغ-الأدوات الحادة-النظارات الشمسية وغيرها…).

3- يمنع الدخان وما يتعلق به ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.

4- يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار – ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

5- رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات.