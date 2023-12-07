دراسة: الشوكولاتة تساعد على تجنب الشيخوخة

تناول الشوكولاتة عالية الجودة مع الكثير من الكاكاو يحسن حالة الجلد، وهو ما أكدته دراسة أجراها علماء من ألمانيا، ويمكن تفسير هذا التأثير من خلال ارتفاع مستوى المواد المضادة للأكسدة في الشوكولاتة.

فوائد الشوكولاتة للشيخوخة

أجرى مؤلفو الدراسة تجربة، حيث تناول المشاركون فيها، وهم 24 امرأة، الشوكولاتة كمشروب في وجبة الإفطار يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات: في إحداهما، تم إعطاء المشاركين شوكولاتة عادية، وفي الأخرى، تم إعطاء الكاكاو الأكثر ثراءً والذي يحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة.

وأظهرت اختبارات أخرى أن السيدات في الفريق اللاتي تناولن الشوكولاتة الغنية بمضادات الأكسدة تحسنن من صحة بشرتهن وعلى وجه الخصوص، لم تظهر بشرتهم حساسية للأشعة فوق البنفسجية، مما تسبب في تحول لون النساء اللاتي لا يتناولن الشوكولاتة إلى اللون الأحمر.

يعترف العلماء أن تأثير الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو ومضادات الأكسدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي للغاية على حالة الجلد بفضل هذه الشوكولاتة، يتم زيادة وظائف الحماية للبشرة مقارنة بالأشعة فوق البنفسجية الشمسية - السبب الرئيسي للشيخوخة الخارجية.

يشار إلى أن استنتاجات الباحثين من جامعة لندن للفنون، الذين أجروا تجارب أيضا على استهلاك الشوكولاتة، تتطابق مع استنتاجات العلماء الألمان في حالتهم، استهلك المشاركون في مجموعتين 20 جرامًا من الشوكولاتة القياسية والشوكولاتة ذات المحتوى المضاد للأكسدة المتزايد (أكثر من 600 ملجم من الفلافانول لكل وجبة) يوميًا لمدة 12 أسبوعًا وفي المجموعة الثانية، كانت بشرة المشاركين أقل عرضة للتأثيرات الضارة للشمس.