إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 15 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم – القاهرة بالقرب من كمين كوم أوشيم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة اخطارا وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم -القاهرة، ووجود مصابين وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 15 مصاب فى الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإدخالهم قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وقد لقى شخصان مصرعهما واصيب 10 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي فى نطاق محافظة الفيوم بإتجاه مدينه دمو بدائرة المركز ، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق القاهرة -اسيوط الغربي قرب مدخل مدينه دمو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها، وإنقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 10 أخرين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.