الشباب والاتفاق.. شوط أول سلبي

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الـ 16 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

ويتواجد فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 23 نقطة بترتيب المسابقة.

تشكيل الشباب والاتفاق الرسمي في الدوري السعودي

تشكيل الشباب السعودي..

في حراسة المرمى:كيم سيونج جيو

في الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي

في الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور

في الهجوم: يانيك كاراسكو، عبد الله رديف.

تشكيل الاتفاق السعودي..

في حراسة المرمى: باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، جاك هندري، حمدان الشمراني

في الدفاع: عبد الله الخطيب، محمد يوسف، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون

في الوسط: علي هزازي، ديماراي جراي

في الهجوم: روبن كوايسون.