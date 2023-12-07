Realme's GT5 Pro يفتح نفسه عن طريق قراءة راحة يدك

عندما كانت LG لا تزال تصنع الهواتف (تتنهد)، حاولت في وقت ما تنفيذ وسيلة للتحايل على فتح "معرف اليد" على G8 ThinQ، على الرغم من تجربتنا، كان هناك مجال كبير للتحسين. أولاً، سيتعين عليك تشغيل الشاشة أولاً لتبديل تتبع اليد. كان ذلك غبيًا. وبالمضي قدمًا إلى اليوم، تعيد Realme ميزة مماثلة إلى هاتف جديد، GT5 Pro، مع دعم بعض إيماءات اليد التي تبدو عملية.

بدلاً من استخدام كاميرا وقت الطيران والأشعة تحت الحمراء، يستخدم Realme GT5 Pro كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل لاكتشاف بصمة راحة يدك. في العرض التوضيحي أعلاه، يمكنك رؤية كيف تستيقظ الشاشة تلقائيًا عندما تتحرك راحة اليد بعيدًا عنها. أشك بشدة في بقاء الكاميرا الأمامية قيد التشغيل طوال الوقت، لذا فأنا على استعداد للمراهنة على أن هذا يعمل جنبًا إلى جنب مع مستشعر القرب بالموجات فوق الصوتية - على الأرجح بواسطة Elliptic Labs، الموجود في العديد من أجهزة Android.

قال Realme إن فتح القفل باستخدام راحة اليد أسرع من التعرف على الوجه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعلم الآلي باستخدام أكثر من 10000 نموذج. وذهبت الشركة إلى حد الادعاء بأن ميزة الأمان هذه اجتازت اختبار اختراق شمل أكثر من 10 ملايين هجمة. ومع ذلك، لا يزال قارئ بصمات الأصابع الموجود أسفل الشاشة موجودًا، لذا فإن فتح القفل باستخدام راحة اليد هو مجرد خيار إضافي - ربما يكون الأكثر ملاءمة أثناء الطهي أو القيادة.



مثل LG، يدعم Realme GT5 Pro أيضًا العديد من إيماءات اليد. تعمل إيماءة الضغط على تبديل قائمة التطبيقات الحديثة، ومن هناك يمكنك التمرير بلطف إلى اليسار أو اليمين لتصفح التطبيقات الحديثة. سيؤدي رفع إصبع السبابة إلى تبديل التحكم في المؤشر، ويؤدي التمرير فوق نقطة ما إلى النقر. تأخذ إيماءة راحة اليد بثلاثة أصابع لقطة شاشة. يؤدي تقليب راحة يدك إلى إعادتك إلى الشاشة الرئيسية. يؤدي توجيه إبهامك إلى اليسار إلى تبديل إجراء "الرجوع". وأخيرًا، يؤدي تحريك راحة يدك نحو الشاشة إلى إيقاف تشغيلها.

يعد الهاتف نفسه أمرًا رائدًا قياسيًا. إنه يحتوي على أحدث معالج Snapdragon 8 Gen 3 من Qualcomm، ولوحة AMOLED منحنية مقاس 6.78 بوصة من شركة BOE الصينية (2780 × 1264، 144 هرتز، 4500 شمعة في المتر المربع)، وبطارية كبيرة بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات (شحن من 12 دقيقة إلى 50 بالمائة) أو شحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات، ومنفذ USB-C 3.2، وNFC، ومكبرات صوت مزدوجة، وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء. كجزء من هيكلها الحراري المكون من تسع طبقات، قامت Realme بإدخال غرفة تبريد بخار مكونة من ثلاث طبقات، والتي يبدو أنها تحتوي على أكبر مساحة سطح تبريد في الصناعة. تم تصنيف الجهاز أيضًا بـ IP64 للحماية من الغبار والسوائل.

من ناحية التصوير الفوتوغرافي، تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مدعومة بمستشعر Sony LYT-808؛ كما هو موجود في OnePlus 12)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا مقربة مقربة بدقة 50 ميجابكسل و3x ( مع Sony IMX890) مثل الموجود في سلسلة Oppo Find X6. يمكنك بالفعل معرفة التآزر بين Realme وOppo وOnePlus داخل عائلة BBK هنا.

يتوفر Realme GT5 Pro في الصين بسعر يبدأ من 3298 يوانًا أو حوالي 460 دولارًا أمريكيًا لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع طراز تخزين بسعة 256 جيجابايت، ويصل الحد الأقصى إلى 4198 يوانًا أو 590 دولارًا أمريكيًا لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت مع طراز تخزين بسعة 1 تيرابايت. تشمل خيارات الألوان اللون الأسود للجسم الزجاجي، والبرتقالي أو الذهبي لخيارات الجلد النباتي.