أوبرا دمنهور تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

الاثنين المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ، إحتفالية فنية وثقافية ضمن فعاليات الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكرى ، وذلك في السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر ،على مسرح أوبرا دمنهور.

حيث تبدأ الاحتفالية بتقديم "نماذج مضيئة" في صالون ثقافي يديره بليغ عبد النبي زيدان وبمشاركة مصطفى رميح - الحاصل على بطولة العالم في أعمال القوة، والموهوبة الفنانة هند أنور ، ويعقبه فقرات فنية تقدمها فرقة فنون الإعاقة.

يأتي ذلك فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز ، الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية ، في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة ، والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

ومن الجدير بالذكر ، أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ،هو يوم مخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 ؛ بهدف زيادة الوعي بقضايا الإعاقة ، ودعمهم وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.