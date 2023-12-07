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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الاثنين المقبل

أوبرا دمنهور تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

إحتفالية الأوبرا
إحتفالية الأوبرا

 

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ، إحتفالية فنية وثقافية ضمن فعاليات الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكرى  ، وذلك في السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر  ،على مسرح أوبرا دمنهور.

حيث تبدأ الاحتفالية بتقديم "نماذج مضيئة" في صالون ثقافي يديره بليغ عبد النبي زيدان وبمشاركة مصطفى رميح - الحاصل على بطولة العالم في أعمال القوة، والموهوبة الفنانة هند أنور ، ويعقبه فقرات فنية تقدمها فرقة فنون الإعاقة.

يأتي ذلك فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز ، الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية ، في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة ، والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

ومن الجدير بالذكر ، أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة  ،هو يوم مخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 ؛ بهدف زيادة الوعي بقضايا الإعاقة  ، ودعمهم وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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