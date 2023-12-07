أرقام عام 2023 .. جوارديولا يسجل رقمًا سلبيًا في المواجهات الكبرى بالدوري الإنجليزي

سجل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رقما سلبيا ، خلال المواجهات الخمس الكبرى بمسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن ، قبل ختام عام 2023.





وخاض السيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا 5 مواجهات أمام كبار إنجلترا ، تمكن خلالهم من تحقيق فوز وحيد ، وتلقي خسارة واحدة أيضًا ، مع السقوط في فخ التعادل الإيجابي ثلاث مباريات.

نتائج مانشستر سيتي في المواجهات الخمس الكبرى ..

وجاءت خسارة السيتي تحت قيادة جوارديولا في مواجهة وحيدة أمام أرسنال أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي.

بينما جاء الفوز الوحيد ، على حساب الغريم التقليدي مانشستر يونايتد بثلاثية من دون رد بالدوري أيضًا أكتوبر الماضي.



أما التعادل ، جاء أمام تشيلسي برباعية لكل منهما في لقاء مثير نوفمبر الماضي بالبريميرليج، وتعادل آخر إيجابي أمام ليفربول بهدف لمثله نوفمبر الماضي بالدوري الإنجليزي.

ثم تعادل أخير مثير أمام توتنهام بثلاثية لكل منهما 3 ديسمبر الجاري لحساب الدوري الإنجليزي.

خسارة أخيرة مفاجئة للسيتي ..

تلقى فريق مانشستر سيتي “حامل اللقب” خسارة مفاجئة أمام مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الساعات الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة رفع استون فيلا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتب الدوري الانجليزي بينما تراجع مانشستر سيتي الى المركز الرابع وفي رصيده 30 نقطة.