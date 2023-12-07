تحديث Facebook Messenger يتضمن التشفير الافتراضي الشامل للمحادثات والمكالمات

كشفت Meta اليوم عما تسميه "أكبر مجموعة من التحسينات على Messenger منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2011." أولاً وقبل كل شيء، أصبح التشفير الشامل الآن هو الإعداد الافتراضي للمحادثات والمكالمات الخاصة على Messenger وFacebook، مما يعني أنه لا يمكن للآخرين التجسس على اتصالاتك الآمنة - ولا حتى بواسطة Meta نفسها، على ما يبدو. بمجرد التحديث، سيطلب Messenger من المستخدمين إعداد رمز PIN، في حالة احتياجهم لاستعادة الرسائل على جهاز جديد لاحقًا. قد يستغرق الطرح العالمي بضعة أشهر، وذلك نظرًا لحقيقة أن التطبيق يضم أكثر من مليار مستخدم.

أصبح التشفير الشامل خيارًا لتطبيق Messenger في عام 2016، ولكن من الواضح أن Meta تعمل على تكثيف جهودها المتعلقة بالسلامة - وهي خطوة معقولة نظرًا للفضائح الأخرى التي تعرضت لها الشركة مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بمحتوى اعتداء الأطفال. وأضاف ميتا أن "هذا الأمر استغرق سنوات عديدة لأننا أخذنا وقتنا لتصحيح هذا الأمر" وأيضًا "لإعادة بناء ميزات Messenger من الألف إلى الياء".

بالإضافة إلى مجموعة ميزات الخصوصية والأمان والتحكم الجديدة، يحصل تطبيق Messenger على جودة صورة محسنة للصور ومقاطع الفيديو. وتقول Meta إنها تختبر حاليًا مشاركة الوسائط عالية الدقة مع مجموعة اختبار صغيرة، قبل طرحها "في الأشهر المقبلة". يتلقى Messenger أيضًا أدوات مفيدة أخرى تبدو مستوحاة من WhatsApp، وهي تحرير الرسائل (لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد الإرسال)، وخيارات سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، واستمرار تشغيل الرسائل الصوتية خارج الدردشة أو التطبيق، والتحكم في إيصالات القراءة واختفاء الرسائل ( بعد 24 ساعة؛ أصبح هذا متاحًا الآن لجميع الدردشات نظرًا لأن التشفير الشامل أصبح هو الإعداد الافتراضي).