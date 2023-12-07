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د. وجدي زين الدين يروي موقفًا مأسويًا خلال تغطيته انتخابات سابقة
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رؤية مصر مع القضايا الإقليمية

وزير الخارجية يعقد مائدة مستديرة مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس مائدة مستديرة مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية

 

  وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة -فى تدوينة عبر منصة (اكس)- إن المائدة المستديرة تناولت الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية على المسارين السياسي والأمني، وعلى رأسها الأزمة في غزة، والجهود المصرية لاحتواء تداعياتها وإيصال المساعدات، والدفع تجاه وقف إطلاق النار.

وزير الخارجية يعقد مائدة مستديرة مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن
الجريدة الورقية