متحدث الرياضة: إطلاق مبادرة "أعرف لجنتك" للتوعية باللجنة الانتخابية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على توعية كل النشأ والشباب من خلال ندوات وورش عمل في مراكز الشباب عن أهمية المشاركة في العملية السياسية.

وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة قامت بإعداد مباردة تحت مسمى "شارك" وتم التركيز خلال هذه المبادرة على من لهم حق التصويت، للعمل على التوعية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأن هذا من شأنه أن يحقق الاستقرار والنهضة الشاملة.

وأوضح أن عدد الكيانات الشبابة التابعة لوزارة الشباب تصل لـ43 كيان، وتوزع هذه الكيانات على كل القرى والمدن المصرية، وتضم 2.3 مليون شباب، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة تحت مسمى "أعرف لجنتك"، للتوعية باللجنة الانتخابية، وتشجيع المواطنين البسطاء على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن بعض المواطنين قد يكون لديهم نوعا من التكاسل في البحث عن لجنته الانتخابية، ولذلك تم تحديد مجموعة كبيرة من الشباب في كل أنحاء مصر، لتعريف المواطنين عن كافة إجراءات العملية الانتخابية بشكل مبسط.