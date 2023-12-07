5 منافسات ضمن بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023

أعلن الاتحاد السعوي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية عن التفاصيل الخاصة بالمنافسات ضمن بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023 والتي ستحتضنها العاصمة الرياض في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر، بمقر الدوري السعودي الإلكتروني.

وسيكون مجتمع الرياضات الإلكترونية حول العالم على موعد مع الحماس والمنافسات القوية بين أكثر من 250 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة، حيث ستشهد بطولة GEG 2023 التي تدمج بين الرياضات الإلكترونية والرياضة التقليدية وأحدث تطورات التكنولوجيا وتوفير أبرز وسائل الترفيه والثقافة ومجتمع ألعاب #worldconnected، إقامة منافسات عديدة في أشهر الألعاب الإلكترونية مثل: "Dota 2" (دوتا 2) و "eFootball™️ 2024" (إي فوتبول 2024) و " PUBG MOBILE" (ببجي موبايل) و " Street Fighter 6" (ستريت فايتر 6).

قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "من جديد، تستمر المملكة باحتضان كبرى المحافل وبصناعة التاريخ في عالم الرياضات الإلكترونية. كلنا ثقة بأن عشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية والجماهير سوف يستمتعون بمنافسات قوية في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، ونعلم مدى تطلع المجتمع الدولي للقطاع لمعرفة التفاصيل حول البطولات والألعاب والأسماء المشاركة. ومن المؤكد بأننا سنشهد حدثًا مميزًا يعكس أهمية الرياضات الإلكترونية وكونها أحد الرياضات الأسرع نموًا في العالم".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أحد أشهر الألعاب الاستراتيجية "Dota 2" يوم الثلاثاء 12 ديسمبر. بمشاركة ثمانية من نخبة الفرق العالمية، وستلعب المنافسات بنظام الإقصاء الفردي، على أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر.

كما تنطلق منافسات " Street Fighter 6" أيضًا بتاريخ 12 ديسمبر، حيث يشارك فيها أكثر من 33 دولة، وستلعب المنافسات بنظام راوند روبن الإقصائي، وتستكمل المنافسات في اليوم التالي 13 ديسمبر والذي سيتم خلاله تحديد الفائز باللقب.

وبتاريخ 13 ديسمبر، ستنطلق منافسات لعبة كرة القدم الشهيرة المقدمة من كونامي " eFootball™️ 2024"، بمشاركة فرق من 31 دولة، حيث تستمر لمدة ثلاثة أيام، وستلعب المواجهة النهائية يوم الجمعة بتاريخ 16 ديسمبر.

وستنطلق منافسات "Dota 2" للإناث بتاريخ 14 ديسمبر، وسيشارك فيها 8 من أفضل الفرق العالمية التي ستتواجه بنظام الإقصاء الفردي وصولًا إلى النهائي الذي سيقام بتاريخ 16 ديسمبر.

كما تستضيف بطولة GEG 2023 منافسات "PUBG MOBILE" لأول مرة بتاريخ 14 ديسمبر، اللعبة الشهيرة التي انتشرت بسرعة هائلة عالمياً، وتم نشرها في أكثر من 200 دولة وتم تنزيلها أكثر من مليار مرة، وتسجل 50 مليون مستخدم نشط يومياً. وستتختم المنافسات القائمة على نظام النقاط يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.

كما أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة مؤتمر الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEFcon، الحدث الفريد من نوعه للريادة الفكرية في الرياضات الإلكترونية، والذي يُعقد في 12 ديسمبر. ويجمع ألمع العقول في عالم الرياضات الإلكترونية والرياضة التقليدية وأحدث تطورات التكنولوجيا ومنظومة الأعمال والأوساط الأكاديمية والمواهب الأخرى، لمشاركة الأفكار وبحث الاستراتيجيات التي سترسم مستقبل القطاع. وسيشارك متحدثون من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، في نقاشات حول بناء عالم رياضي مستدام وأكثر صحة ويمتاز بالتنوع والشمول والابتكار.

وأوضح الفوزان بأن بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية تُعتبر من أبرز الأحداث في عالم الرياضات الإلكترونية، وهو ما دعاهم لاغتنام الفرصة عبر جمع أبرز الأسماء ورسم مسار جديد يعزز من مكانة القطاع. وعبّر عن تطلعهم للقاء المشاركين، للتشاور معهم حول أهم الخطوات في الطريق نحو تطور غير مسبوق لقطاع الرياضات الإلكترونية.