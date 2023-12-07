بالأسماء.. تخرج المجموعة السابعة والتسعين في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن أسماء تخرج المجموعة السابعة والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

أوضحت "الأوقاف" أن عدد المجموعة (32) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى (1464) خريجًا.

الخريجون والخريجات الجدد

وزارة الأوقاف المصرية

أضافت الأوقاف، أن الخريجون والخريجات الجدد هم:

1. خالد محمود عبد الحميد منجود شمال سيناء إمام وخطيب

2. محمد ثروت سلامة أبو حامد شمال سيناء إمام وخطيب

3. إسلام عبد السلام محمد مصطفى شمال سيناء إمام وخطيب

4. أحمد رضا السيد السيد شمال سيناء إمام وخطيب

5. إسلام رجب ربيع عبدالحميد شمال سيناء إمام وخطيب

6. محمود صالح عطا إبراهيم شمال سيناء إمام وخطيب

7. أحمد عبد العزيز سليمان أحمد شمال سيناء إمام وخطيب

8. عمرو عيد محمد حسين عبد المجيد شمال سيناء إمام وخطيب

9. إسلام حسن مصطفى الشيخ السويس إمام وخطيب

10. محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف السويس إمام وخطيب

11. محمود محمد علي بدر السويس إمام وخطيب

12. السيد محمد فتحي أحمد طاحون السويس إمام وخطيب

13. عبداللطيف فريد ابراهيم محمد الشرقية إمام وخطيب

14. إبراهيم عوض عبدالله عاشور بورسعيد إمام وخطيب

15. محمود محمد رشدي عبد الغفار بورسعيد إمام وخطيب

16. إسماعيل إبراهيم محمد سليم بورسعيد إمام وخطيب

17. إبراهيم محمد فوزي السيد بور سعيد إمام وخطيب

18. محمد عنتر صديق عبدالرشيد المنيا إمام وخطيب

19. محمود عدلي سيد حسانين المنيا إمام وخطيب

20. محمد أحمد رشدي محمد المنيا إمام وخطيب

21. إسلام محمد عبد الباقي محمد الفيوم إمام وخطيب

22. ناجح رمضان عبد العاطي نصر الفيوم إمام وخطيب

23. صلاح الدين الموافي مهران سعد دمياط إمام وخطيب

24. يوسف محمد يوسف أحمد دمياط إمام وخطيب

25. هشام حسن على الطباخ دمياط إمام وخطيب

26. عامر أحمد عبد الخالق محمد قنديل القاهرة إمام وخطيب

27. محمود منصور توفيق عبد الحميد الإسكندرية إمام وخطيب

28. عبد الرحيم محمد أحمد محمد الإسكندرية إمام وخطيب

29. صلاح عبده صلاح أحمد الجيزة إمام وخطيب

30. محمد أحمد سيد أحمد هندي القليوبية إمام وخطيب

31. مسعد أحمد السيد عطا الله الدقهلية إداري

32. صفا فكري زكي الجزار القليوبية واعظة