كلام فى الهوا

الخميس 07/ديسمبر/2023 - 07:59 م 12/7/2023 7:59:36 PM

مجموعة من المثقفين فى المغرب قاموا برفع شعار يقول «توقفوا عن تحويل التفاهات إلى قدوة ونجوم» هؤلاء المثقفون ناشدوا المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعى إلى مواجهة هذه الظاهرة التى تعمل على تكريس الجهل والميوعة والإحباط لأى شخص يأمل فى حياة أفضل بالعلم والجُهد والعمل. وكان سبب قيامهم بذلك أنهم لاحظوا انتشار التافهين فى معظم الأماكن المؤثرة فى المجتمع، واستيلاءهم على كثير من المناصب الرفيعة والوظائف المهمة دون أن يكون لديهم أى قدرات أو مهارات لازمة لقيادة تلك المواقع، إنهم أيضاً لاحظوا تراجع هذه المواقع عن أداء دورها فى المجتمع بسبب هيافة هؤلاء فاقدى القدرة اللازمة على اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لإدارة تلك المواقع. ولعلنا فى حاجة إلى تلك الدعوة من المثقفين لدينا، وكأن على رؤوسهم الطير يغضون أبصارهم ولا يتحركون هيبة وخوفاً من هؤلاء التافهين، ولا يتكلمون حتى إذا سألهم أحد عن رأيهم فيما يحدث، قيل إذا سكت العلماء ضاع الخلق، إن هؤلاء الذين رفعوا شعار رفض سيطرة التافهين علينا لهُم المثقفون الحقيقيون، أما الذين لدينا فهم الغافلون، هؤلاء قليلو الفطنة وقصار النظر وعديمو التبصر.

لم نقصد أحداً!