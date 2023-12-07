مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الانتخابات الرئاسية

اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية خلال فترة الانتخابات الرئاسية ايام ١٠، ١٢،١١ والتي تأتي ضمن توجيهات وتأكيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان لجميع الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية على الجاهزية التامة لمواجهة أي مشكلة طارئة خلال فترة الانتخابات الرئاسية .

شكاوى المواطنين

وفي السياق وجه النجار جميع القطاعات بالشركة بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والتأكيد على تطهير شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وتوفير سيارات مياه الشرب المتنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية وانتشار سيارات ومعدات الكسح بمختلف أرجاء المحافظة والتأكيد على انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة

كما وجه مراكز الصيانة وفرق الطوارئ وادارة الازمات بالشركة بسرعة التعامل مع كافة الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن ١٢٥ والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والشكاوى الواردة من الشبكة الوطنية للسيطرة بديوان عام المحافظة والتنسيق والربط بين كافة غرف الطوارئ والقطاعات المعنية



