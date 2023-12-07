الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير أمن معلومات: فيسبوك أكبر جاسوس على جمهور المستخدمين

فيسبوك
فيسبوك

قال أحمد طارق، خبير أمن معلومات، إن الفترة الأخيرة شهدت تداول رسائل "مفبركة" على السوشيال ميديا تقول إنه بالتعاون مع شبكات الاتصالات قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة سخية قدرها 25 جيجا مجانا صالحة لمدة 15 يوم لجميع المواطنين بهدف تيسير الوصول لمستجدات الحملة الانتخابية، وآخر هذه الرسالة مجموعة لينكات، وهذه اللينكات "فخ" لمن يفتحها. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن هناك عدة طرق يستطيع المواطن من خلالها معرفة هل اللينك "فخ" أم أنه موقع حقيقي.

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وتابع: "لو أخوك حتى بعت لك لينك أغنية، فبمجرد ضغطك على اللينك يستطيع تحديد مكانك الجغرافي أو فتح الكاميرا الخاصة بهاتفك، وتجميع بيانات عنك، ولذلك قبل فتح أي لينك حتى لو كان من أقرب الناس إليك عليك التأكد أولا منه، من خلال أخذ هذا اللينك ووضعه بموقع VirusTotal، وهذا الموقع يستطيع منحك تحليل لهذا اللينك". 

ولفت إلى أنه في عصر السوشيال ميديا والإنترنت، سنجد على سبيل المثال أن فيسبوك أكبر منصة تتجسس علينا، مواصلا: "لو جربت تتكلم على شراء غسالة على سبيل المثال، بعد دخولك على موقع فيسبوك سنجد عشرات المواقع لبيع الغسالات".

 

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