التقى أشرف سلطان، سفير مصر في جاكرتا، مع Kao Kim Hourn، سكرتير عام تجمُع الآسيان للتوديع، بمقر الأمانة العامة للتجمُع في جاكرتا، حيث تقدَم بالشُكر للسكرتير العام على مستوى التواصُل مع الأمانة العامة للآسيان طوال فترة عمله كسفير مُعتمد لدى تجمُع دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

التعاون بين مصر والآسيان

وأشاد السفير المصرى بمستوى الترحيب والتعاون والانفتاح على الأفكار والمُقترحات لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والآسيان، وخاصةً عقب توقيع مصر إتفاقية الصداقة المُشتركة مع الآسيان عام ٢٠١٨.

سفير مصر في جاكرتا يلتقي بالأمين العام للآسيان.. فرص استثمارية واعدة

من جانبه أشار السكرتير العام للآسيان إلى وجود فُرص عديدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والآسيان، مُوضحاً أهمية استثمار علاقات مصر الجيدة مع كل دول التجمُع بشكل موحد على ضوء ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية يمكن الاستفادة منها، وخاصةَ في الوقت الذي تزداد فيه أهمية وضعية تجمُع الآسيان دولياً .