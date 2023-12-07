جامعة أسيوط تشهد ختام مهرجان "نغم 2" وتكرم أصحاب المراكز الأولى

شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الخميس 7 من ديسمبر، ختام فعاليات مهرجان "نغم 2" فى العزف والغناء والإنشاد والترانيم، لاكتشاف المواهب الفنية لطلاب الجامعة، وتكريم أصحاب المراكز الأولى الفائزة، والذي نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب: قسم الفنون المسرحية والموسيقية فى الفترة من 3 وحتى 7 ديسمبر.

المنشاوي: الجامعة تدعم وتشجيع المواهب الفنية لطلابها

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن المهرجان يهدف إلى إكتشاف المواهب الفنية لطلاب الجامعة، ودعم وتشجيع تلك المواهب الفنية، وتعزيز الثقافة الفنية والموسيقية بين الطلاب، وتشجيع الشباب على الإبداع لتطوير مواهبهم، فضلاً عن تحفيزهم للتفاعل والتواصل الإيجابي في المجال الفني وخلق بيئة فنية حافلة.

شهد حفل الختام؛ حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون، والأستاذة رشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية ومدير المهرجان، ولفيف من أعضاء اللجان المشرفة على المهرجان، ومديري وأخصائي رعاية الشباب على مستوى الجامعة، وحشد من الطلاب من مختلف الكليات.



وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، أن المهرجان شارك فيه أكثر من (200) طالب وطالبة من مختلف الكليات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على اكتشاف العناصر المتميزة من أبنائها فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية؛ وتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتنمية قدراتهم المتميزة على نحو يضمن ثقل شخصياتهم، وتوسيع مداركهم الفكرية والثقافية والفنية، باعتبار أن العزف والغناء والإنشاد جزءا أساسيا من التعبير الفني ووسيلة للتواصل والتأثير على المشاعر والأفكار لدى الجمهور.

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش، أن النتيجة النهائية لمهرجان "نغم 2" المتخصص فى الإنشاد الديني أسفرت عن حصول الطالب أحمد سامح كلية الآداب على المركز الأول، وفى الترانيم حصول الطالبة سوسنة كريم كلية التربية النوعية على المركز الأول، وفي الغناء حصول الطالبة مادونا سامح كلية التربية النوعية على المركز الأول، وفي العزف حصول الطالب أحمد عبدالعال كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول ، وفي غير المتخصص فى مجال الإنشاد الديني حصل الطالب إبراهيم قرشي كلية الحقوق على المركز الأول، وفي الترانيم حصلت الطالبة عبير ثروت كلية الخدمة الاجتماعية على المركز الأول، وفي الغناء حصلت الطالبة فاطمة حاتم كلية تربية نوعية على المركز الأول، وفي العزف حصل الطالب جوزيبي عماد كلية التمريض على المركز الأول، كما تم تكريم وتقديم دروع التميز للكليات، في المركز الأول التربية النوعية، والثاني الخدمة الاجتماعية، والثالث العلوم، والرابع التربية، كما حصل الطالب عمرو عثمان كلية الصيدلة على شهاد التميز فى مجال الغناء، والطالبة ريناد محمد كلية الفنون الجميلة شهاد تميز فى الغناء، و الطالبة ريناد محمد كلية العلوم شهادة تميز فى العزف ،فضلآ عن تكريم أعضاء لجنة التحكيم و المشرفين على المهرجان.

تكونت لجنة التحكيم؛ من الدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والاستاذة إيفيلين شنودة موجة عام تربية موسيقية، والاستاذة رشا جلال مدير المهرجان ورئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذ طلعت بكرى مايسترو الإنشاد الديني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذ أحمد محمود مايسترو الموسيقى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذ نصر الدين أحمد مايسترو الكورال بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

والجدير بالذكر؛ أن حفل الختام شهد تكريم، أيضاً أصحاب المراكز الأولى الفائزة فى مهرجان "إبهار" والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب خلال الفترة من 5الى 9 نوفمبر، لإبداع وإبتكار عمل فني ذو قيمة مبهرة من النفايات والخامات المعدومة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات