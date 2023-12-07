وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

احتفلت الوحدة العامة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بشمال سيناء، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال أقامة سلسله من الندوات وورش العمل بنادي قادرون باختلاف ومجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش.

وقالت الدكتورة هاجر صالح، رئيس الوحدة، أن الندوات بمشاركه الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجالس المدن وعدد من الجهات الشريكة.

واستعرضت صالح الإجراءات والقرارات التي اتخذتها محافظة شمال سيناء، حيث أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد من القرارات لتيسير الإجراءات ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشارت صالح، إلي أن يوم 3 ديسمبر من كل عام هو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، كما يدعو إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مناحي الحياة، ودعمهم والمساعدة على تأهيلهم للاندماج مع باقي أفراد المجتمع .