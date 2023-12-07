نزلات البرد يمكن أن تكون قاتلة للقلب.. دراسة توضح

يزيد السارس، أو التهابات الجهاز التنفسي، بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتحدث العلماء بهذا الرأي في الدورة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب، التي عقدت مؤخرا في أورلاندو.

لقد وجد الباحثون أن ARVI لا يقل خطورة على الأوعية الدموية والقلب من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم وذكر الأطباء أنه إذا قارنا نزلات البرد بالسمنة، فمن حيث خطر الإصابة بنوبة قلبية يكون الأمر أكثر خطورة.

أثبت MedicForum أن الدراسة التي أظهرت ذلك أجراها علماء من جامعة أستون (المملكة المتحدة). وقاموا بتحليل بيانات من 1.2 مليون مريض على مدى 14 عاما.

اتضح أن المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب عدوى الجهاز التنفسي أو عدوى المسالك البولية لديهم خطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية وحتى أكثر من السكتة الدماغية. وعلى وجه التحديد، كان خطر الإصابة بالنوبات القلبية أعلى بنسبة 40%، والسكتة الدماغية بنسبة 150%.

وكان خطر الوفاة بسبب أحداث الأوعية الدموية الحادة في هذه المجموعة مرتفعًا جدًا أيضًا، وجاء في تقرير العلماء: "كان هؤلاء المرضى أكثر عرضة للوفاة بسبب نوبة قلبية ثلاث مرات وأكثر عرضة للوفاة بسبب السكتة الدماغية مرتين مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالعدوى من قبل".