محافظ شمال سيناء يكرم الفائزة بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الطالبة جمانة سامح محمد، الطالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ال أيوب الابتدائية بالعريش، لفوزها بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الأدب "القصة القصيرة" الفئة العمرية من 5 الي 12 سنة.

كما كرم المحافظ مروة عبد العزيز سالم، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية والتي تم ترشيحها للالتحاق ببرنامج الزمالة التابع للمركز الدولي للتدريب بمنظمة العمل الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي بايطاليا ، وذلك لتفوقها في البرنامج الوطني للقيادات النسائية.

وكرم المحافظ مي سيد مؤنس مدرب ومنسق التدريبات بتوجيه عام اللغة الإنجليزية والتي تم ترشيحها لبرنامج تدريبي عن التقويم التكويني في التعلم باليابان ممثلة عن مصر.

منح المحافظ المكرمين شهادات التقدير، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.