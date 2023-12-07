علامات رئيسية تشير إلى حدوث النوبة القلبية

يقول الأطباء أن العلامات الرئيسية لاقتراب النوبة القلبية يمكن رؤيتها حتى قبل حدوث حالة حرجة.

ينصح الخبراء بالانتباه إلى أي تغييرات في الرفاهية والصحة وفيما يتعلق بالنوبة القلبية، في رأيهم، يجب الانتباه إلى الظواهر التالية:

ضيق التنفس

تنجم النوبة القلبية عن ضعف إمداد الدم، وليس إلى عضلة القلب فقط. وتتأثر الرئتان أيضًا بهذه العملية غير المواتية، ونتيجة لذلك تصبح تهويتهما صعبة وهذا يؤثر على جودة الجهاز التنفسي وإذا بدأت في التنفس بصعوبة بعد صعود درجة واحدة من السلالم أو بعد زيادة سرعة درجتك قليلاً، فهذا سبب للحذر.

البرد لفترة طويلة

عندما تتدهور الدورة الدموية، قد يحدث ضعف عام في الجسم ونتيجة لذلك، يبدأ الشخص في الإصابة بنزلات البرد بشكل متكرر، أو قد تستمر نزلات البرد لديه لفترة طويلة على غير العادة.

ألم صدر

قد لا يكون الإحساس بالألم في الجانب الأيسر من الصدر، والذي يمتد إلى الذراع والكتف، كبيرًا جدًا ولذلك، غالبا ما يتم تجاهله. بلا فائدة! استنتاج الخبراء في هذا الشأن هو كما يلي: أي ألم في الصدر يتطلب مراجعة طبيب القلب، لأنه قد يشير إلى وجود مشاكل في القلب - وهذا بالتأكيد لن يكون إعادة تأمين.

التعب

إذا كنت تشعر أنك لا تستطيع الحصول على نوم جيد ليلاً لأسابيع، وحتى عطلات نهاية الأسبوع لا تمنحك الشعور بالراحة، فقد يكون هذا أيضًا نذيرًا لأزمة قلبية. يجب أن يكون الخمول أثناء النهار مع الأرق أثناء الليل مثيرًا للقلق بشكل خاص.

الدوخة

لا يرتبط هذا العرض دائمًا بمشاكل في القلب - يحدث هذا، على سبيل المثال، مع الإرهاق ولكن إذا بدأت نوبات الدوخة تتكرر بشكل متكرر، فهذه علامة سيئة على القلب.