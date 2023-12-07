محافظ شمال سيناء يستقبل المحافظ البحري لمنطقة البحر المتوسط

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الفرنسي جيل بوادوفيزي، المحافظ البحري لمنطقة البحر المتوسط والوفد المرافق له، في مكتبة بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش البحري، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال المحافظ أن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية ممتدة ، مؤكدًا علي اعتزاز مصر بالعلاقات مع فرنسا، مشيرًا الي أن فرنسا من الدول العظيمة التي تقدم الدعم الكامل لمصر علي مر العصور.

أشار المحافظ الي التعاون المصري الفرنسي في شتي المجالات، لافتا الي منح الحكومة الفرنسية لمصر سفينتي ميسترال، وهذا ما يؤكد الخصوصية في العلاقة بين مصر وفرنسا، متمنيًا أن يمتد التعاون لعدة مجالات أخري.

ووجه المحافظ الشكر للحكومة الفرنسية علي الجهود المبذولة في علاج الأشقاء الفلسطينيين من خلال السفينة الطبية التي ترسو في ميناء العريش البحري.

لفت المحافظ الي اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنمية وتعمير محافظة شمال سيناء، حيث تشهد المحافظة تطورًا كبيرًا في شتي القطاعات.

بدوره أكد جيل بوادوفيزي، المحافظ البحري لمنطقة البحر المتوسط، علي الدور الذي تقوم به مصر مع كافة الأطراف في إنهاء الأحداث في غزة، لافتا الي أن ما يحدث في غزة يجب ان ينتهي سريعًا.

وأشار الي وجود تعاون كبير بين فرنسا ومصر في كافة المجالات سواء العسكرية او الاقتصادية او الزراعية، أو حتي علي مستوي العلاقات الدبلوماسية، حيث يعمل الجانبين في نفس الاتجاه ولديهما رؤية مشتركة تجاه ما يحدث في غزة.

وعبر عن سعادته بأن السفينة الفرنسية الطبية هي أول سفينة وصلت الي ميناء العريش البحري، مشيرا الي استقبال الحالات الفلسطينية التي تتناسب مع إمكانات السفينة الطبية الفرنسية.

ووجه الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء ومديرية الصحة علي التسهيلات المقدمة، حيث ان وجود السفينة الفرنسية خير مثال علي العلاقات الوطيدة بين فرنسا ومصر.