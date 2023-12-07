للنساء.. مرض يزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض

وجدت دراسة كبيرة أن الكلاميديا تضاعف خطر الإصابة بسرطان المبيض ومع ذلك، فإن فيروس الورم الحليمي البشري ليس له تأثير خاص على هذا الخطر.

وجد علماء أمريكيون أن الكلاميديا تزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان المبيض بأكثر من الضعف، وهذه هي الدراسة الأولى التي تثبت مثل هذا الارتباط بين أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسيا شيوعا والورم الخطير ولاحظ أنه في السنوات الأخيرة، تحدث العلماء باستمرار عن تأثير فيروس الورم الحليمي البشري على خطر الإصابة بسرطان المبيض.

لكن دراسة جديدة أظهرت أن الفيروس ليس له تأثير كبير على احتمالية الإصابة بالأورام مقارنة بتأثيرات الكلاميديا. وقام الباحثون بتحليل حالة أكثر من 1000 امرأة من الولايات المتحدة وبولندا ومع ذلك، لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كان العلاج المبكر للكلاميديا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

ويؤكد مؤلفو الدراسة أن أورام المبيض هي نوع نادر نسبيا من السرطان، لكن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لدى النساء المصابات بهذا المرض منخفض وفي الولايات المتحدة، يعد هذا الورم خامس أخطر ورم خبيث بين الجنس العادل، تشير الإحصائيات إلى أن 55% من النساء اللاتي يصبحن ضحايا لسرطان المبيض يمتن خلال 5 سنوات من التشخيص.

ويذكر MedicForum في هذا الصدد أنه يمكن علاج الكلاميديا في كثير من الأحيان باستخدام قرص واحد فقط أو دورة واحدة من المضادات الحيوية ومع ذلك، لا يتم الاهتمام بهم أبدًا، نظرًا لأن الكلاميديا نادرًا ما تسبب أي أعراض مهمة ولسوء الحظ، فإن سرطان المبيض يتطور أيضًا دون ظهور أي أعراض حتى المرحلة الأخيرة، حيث يكاد يكون من المستحيل علاجه. لهذا السبب، من الأفضل للنساء الناشطات جنسيًا إجراء اختبار الكلاميديا والأمراض المنقولة جنسيًا الأخرى مرة واحدة على الأقل سنويًا.