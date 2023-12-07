محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بمركز ومدينة شبين القناطر والخانكة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إنعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر المقبل ، حيث تم تجهيز 365 مقراً إنتخابياً و 16 لجنة عامة و 484 لجنة فرعية ، منها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 مليون و 512 ألف و 682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور على عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمركز ومدينة شبين القناطر والخانكة، حيث تفقد لجان مدينة شبين القناطر بمدرسة الشهيد أحمد حيدر الرسمية لغات طحانوب ومدرسة كفر شبين الإعدادية بنات ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين ومدرسة الشهيد المستشار محمد مروان (اللجنة العامة) ومدرسة شبين القناطر الرسمية لغات المدينة ومدرسة الشهيد علي حسن الطوخي عرب جهينة.

وفي مدينة الخانكة تم تفقد لجان مدرسة الشمس االتجريبية والمدرسة الإبتدائية بنين والمدرسة الابتدائيه بنات بالخانكة، وتفقد لجنة مركز شباب مدينة الخانكة (اللجنة العامة) واختتم المحافظ الجولة بتفقد لجنة مدرسة الشهيد تامر عبد الله .

ووجه "الهجان"، مسئولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة وإصلاح كافة التلفيات داخل المدارس وتكثيف أعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين .

كما وجه " المحافظ" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمرور على جميع مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج ، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

وحث محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام، للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية ، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية .

وجدير بالذكر أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية .

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، ومشددا أيضا على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك بحضور خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم .