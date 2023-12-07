نائب محافظ الأقصر يتفقد مقار اللجان استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية

أجرى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة؛ وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.



وتفقد عبد القادر التجهيزات بعددًا من المدارس وهى: مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، والتى تضم لجنتى خالد بن الوليد، ومدرسة الأقصر الثانوية العسكرية ومدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات، ومدرسة سيدى أبو الحجاج الإبتدائية ومدرسة وادى الملكات الإبتدائية.



وأكد نائب محافظ الأقصر خلال جولته أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الحالى ، مشدداً على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الهمم، منوهاً لضرورة الاهتمام بوسائل الإتاحة لخدمتهم وكذا توفير كراسي متحركة لكبار السن والسيدات، فضلا عن توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة واتخاذ كافة الأجراءات القانونية في هذا الإطار، والأستعانة بمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم في توفير اعداد من الشباب للمساهمة ومساعدة الناخبين في وصولهم إلى مقارهم الانتخابية.



رافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم و محمد سيد بغدادى مدير إدارة الأقصر التعليمية.