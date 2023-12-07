الكريمات المضادة للأكزيما تزيد الأمر سوءًا.. طبيب يكشف مفاجأة

ووفقا للخبراء، فإن الكريمات المستخدمة لعلاج الأكزيما تزيد الوضع سوءًا، ويحتاج الناس إلى التخلي عن هذه الأدوية من أجل صحتهم.

لاحظ العديد من الأشخاص الذين حاولوا علاج الأكزيما باستخدام كريمات الستيرويد الخاصة شيئًا واحدًا في المرحلة الأولى، نجحت هذه الأدوية المضادة للالتهابات في تخفيف الأعراض المميزة لاضطراب الجلد ومع ذلك، على مر السنين، كان من الضروري استخدام المزيد والمزيد من الأدوية القوية، ومع ذلك توقف الجلد عن الاستجابة لها.

وهناك نظرية مثيرة للجدل مفادها أن الجلد الجاف والمتقشر لا ينتج عن الأكزيما نفسها، بل عن كريمات الستيرويد المستخدمة لعلاجها.

نُشرت هذه النظرية لأول مرة عام 1978 في المجلة الدولية للأمراض الجلدية ويعتقد مؤلفوها أن الجلد أصبح معتاداً على المنشطات، وبعد التوقف عن استخدامها، تطور رد فعل أدى إلى تفاقم أعراض الأكزيما، والطريقة الوحيدة لكسر هذه الحلقة المفرغة هي التوقف التام عن استخدام كريمات الستيرويد ويتحدث طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي الشهير الدكتور مارفن رابابورت، والذي يطلق على هذا المرض اسم "متلازمة حرق الجلد الأحمر"، عن أكثر من 4000 مريض بالإكزيما قام شخصياً بشفائهم من الاعتماد على كريمات الستيرويد.

يوضح الخبير: "تمنع كريمات الأكزيما التي تحتوي على الستيرويد خلايا الجلد من إنتاج مواد كيميائية التهابية يتم إطلاقها عندما يتفاعل الجلد مع مسببات الحساسية أو المهيجات" ويحدث هذا عن طريق انقباض الأوعية الدموية التي تغذي الجلد.

وعلى مدى عدة سنوات، يؤدي استخدام مثل هذه الكريمات، وخاصة بجرعات عالية، إلى انقباض الأوعية الدموية ويصبح الجلد أحمر بشكل مزمن يعتبر الناس هذا مظهرًا من مظاهر الأكزيما، ولكنها مشكلة في الأوعية الدموية إذا كان الجلد يستهلك المنشطات، فإنه يبدأ، كما يقولون، بالحرق والتحول إلى اللون الأحمر وأبعد المريض عن كريمات الستيرويد وسوف تختفي المشكلة مع مرور الوقت."