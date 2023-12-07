جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية حول دور شباب الجامعات فى الجمهورية الجديدة وتحديات المستقبل







تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية بعنوان دور شباب الجامعات فى الجمهورية الجديدة وتحديات المستقبل.

حاضر بالندوة الأستاذ الدكتور محمد والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة دمنهور، ومحاضر معتمد لدى معهد إعداد القادة، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد كبير من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي حسين، إن هذه الندوة تأتي في إطار الدور التوعوي التثقيفي لجامعة الأقصر، من أجل تخريج كوادر شبابية واعية تمثل نموذجًا مثاليًا للشاب المصرى الذي يدرك قضايا وطنه، وتحديات المجتمع، كما استهدفت الندوة التركيز على توضيح آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وعلى هامش اللقاء، أجرى الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، حول موضوع الندوة، فضلًا عن حرصه على تلقيه كافة استفساراتهم والرد عليها.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في العاشر من ديسمبر الجاري؛ لرسم صورة مشرفة للدولة المصرية وبث رسالة للعالم بأن شباب مصر قادرون على بناء مستقبلهم والنهوض به، موصيًا الطلاب ببذل قصارى جهودهم في خدمة وطنهم ورفعته.