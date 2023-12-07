علماء يكتشفون خصائص مفيدة من الشوكولاتة

أخبر الخبراء موقع MedicForum ما إذا كان من الممكن تناول الشوكولاتة التي تحتوي على مستويات منخفضة من السكر وما إذا كان أحد أشكال الشوكولاتة أفضل من الأشكال الأخرى.

وبطبيعة الحال، لن يتفاجأ القراء المهتمون بالفوائد الصحية للشوكولاتة عندما يعلمون أن الشوكولاتة الداكنة هي الخيار الأكثر صحة، حيث أن إضافة الحليب إلى الشوكولاتة (إما على شكل شوكولاتة بالحليب أو عن طريق شرب الحليب السائل أثناء تناول الشوكولاتة) يعطي تأثير تمييع بعض الفوائد الطبيعية للشوكولاتة.

بالطبع، منتج مثل الشوكولاتة مليء بالسكر وعالي السعرات الحرارية، وهذا يجعلها منتجًا غذائيًا يجب تقنين استهلاكه.

ومع ذلك، هناك أشكال متاحة من الشوكولاتة الخالية من السكر، مثل المنتجات المختلفة التي يصنعها راسل ستوفر وآخرون.

الجانب السلبي الوحيد لهذا المنتج هو أن الكثير من الناس لا يتعاملون بشكل جيد مع المحليات الصناعية المستخدمة حاليًا. يعد اضطراب المعدة وانتفاخ البطن من الآثار الجانبية غير السارة الناجمة عن تناول هذه المحليات، على الرغم من أنها تؤثر على أشخاص مختلفين بدرجات متفاوتة.