قطاع الآداب يُقيم البرامج الجديدة بجامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، لجنة من قطاع الآداب بهدف الوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية لتفعيل عدد من البرامج الجديدة بكلية الآداب بالجامعة وكليه الالسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية .

ضمت اللجنة الدكتور عطيه محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة رئيس اللجنة، و- أعضاء اللجنة- الدكتور طه احمد المستكاوي عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة أسيوط ، والدكتور رمضان احمد عبد النبي عامر عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف.

ذكر الدكتور أحمد عكاوي، سعى جامعة جنوب الوادي الدائم لإتاحة عدد من البرامج التعليمية الجديدة والمتميزة التي تجمع بين المحتوى الأكاديمي، والتدريب والتطبيق إلى جانب ارتباطها بمتطلبات سوق العمل.

مشيدا بجهد القائمين على كلية الآداب في تطوير العملية التعليمية بالكلية من خلال عدة برامج دراسية متميزة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن زيارة اللجنة تأتى لتقييم برامج كليه الآداب في الدراسات العليا وهى الدبلوم المهني في الارشاد والتوجيه الاسري، دبلوم المساحة والخرائط ونظم المعلومات، وفى مرحلة الليسانس تقييم لبرنامج اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية "برنامج ثنائي اللغة" و برنامج الترجمة من اللغة التركية واليها ،وكذلك لتقييم برامج كلية الالسن بالجامعة الأهلية برنامج اللغة الفرنسية والترجمة، وبرنامج الترجمة الألمانية.

ووجه الدكتور صلاح سليم طايع عميد كلية الآداب، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الغير محدود لكلية الآداب وعلى دعمه للبرامج الجديدة.

وأضاف بأن اللجنة تفقدت القاعات الدراسية والمعامل بكلية الآداب بالجامعة، وبكلية الالسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية، كما زارت اللجنة مكتبة القبة بكلية الآداب، وعقدت اللجنة اجتماعات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس بالبرامج الدراسية المذكورة.

ووجه أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال و أشادت اللجنة بالبرامج الدراسية المقدمة و بالإمكانيات المادية والبشرية، كما أشادت بجهد جامعة جنوب الوادي تحت قيادة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة فى تقديم برامج دراسية متميزة ومتطورة بما يلائم سوق العمل في العصر الحديث.

حضر اللقاء، الدكتور إبراهيم الدسوقي عميد كلية الآداب الأسبق، والدكتورة منى ربيع عميدة كلية الآداب الأسبق، ، وعادل احمد مصطفى أمين عام الجامعة، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ووكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام ومدير الجودة بالكلية.