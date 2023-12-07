حملة تموينية بأسيوط تضبط منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أسفرت حملة تموينية ناجحة في قرية الواسطي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، من ضبط شركة تعمل في مجال تخزين وبيع المواد الغذائية. وقد تم العثور على كمية كبيرة من المنتجات الغذائية غير المصرح بها للبيع وغير صالحة للاستهلاك البشري. وتشمل هذه المنتجات 840 عبوة غذائية والتي تم التحقق من عدم صلاحيتها وعدم وجود ترخيص لبيعها خاصة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى 4000 عبوة ملح مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك. وقد تم التعامل مع هذه الأمور بالطريقة القانونية المناسبة.

ومن اللافت أيضًا اكتشاف 17484 عبوة منتجات غذائية مختلفة، مثل الكيك والعصائر والأغذية، والتي قد انتهت صلاحيتها. وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة المستهلكين، حيث يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة إذا تم استهلاكها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقًا للقانون. حملات مثل هذه هي جزء أساسي من الجهود الرامية إلى حماية المستهلكين من الأغذية غير الصالحة وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية في الأسواق.

تعتبر الحملات التموينية الناجحة مثل هذه مؤشرًا على التزام الحكومة بسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الحصول على منتجات غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك. ومن المهم أن تستمر هذه الحملات وتكثف لضمان وجود منتجات غذائية ذات جودة عالية وصحية في الأسواق المحلية.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة