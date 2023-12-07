تارا عماد وأمير عيد وأحمد حاتم ضيوف "سبوت لايت" غدًا

يحل النجوم تارا عماد، أمير عيد، أحمد حاتم، ضيوفًا على الإعلامية شيرين سليمان، في برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد".

وتكشف تارا عماد، كواليس تصوير مسلسلها الجديد “العود”، والذي يعرض عبر إحدى القنوات الفضائية الشهيرة.

وتتحدث تارا عن كواليس الشخصية التي تقدمها فى المسلسل والتى تدعى كيان والتي تجمعها علاقة رومانسية بشخص يدعى آدم والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، والمسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

كما تكشف تارا في اللقاء عن تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية تتحدث عنها للمرة الاولى.

وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة كواليس خاصة عن الجزء الثاني من مسلسل ريفو والذي تم عرضه مؤخرا على احدى المنصات، ويتحدث بطل المسلسل الفنان امير عيد عن كواليس خاصة عن شخصيته وعن حقيقة وجود جزء ثالث من المسلسل كما تكشف بطلة المسلسل ركين سعد عن تجربتها مع الطب النفسي وتفاصيل اخرى عن كواليس المسلسل.

كما يتحدث أيضا الفنان صدقي صخر عن كواليس خاصة بشخصيته وبتصوير المسلسل.

وتستعرض ايضا خلال الحلقة لقاءات خاص مع الفنان احمد حاتم وابطال فيلمه الجديد حسن المصري، برنامج "سبوت لايت" تقدمه شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة "صدى البلد" يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.