10 إستعدادات بمراكز إقتراع قنا لاستقبال الناخبين

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الخميس، ولليوم الثانى على التوالي، جولاتهما التفقدية علي مقار اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر الجاري ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

رافقهم عدد من القيادات التنفيذية. حيث شملت الجولة المرور علي عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة.

وجه محافظ قنا، بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة .

وشدّد برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

كذلك على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.

وقال المحافظ، إن المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 10 لجان ، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، و تم تخصيص عدد 6 مراكز انتخابية للمغتربين والوافدين بالأماكن ذات العمالة الكثيفة موزعه على النحو التالي عدد 2 مركز انتخابي بمدينة قنا وعدد 2 مركز انتخابي بمركز ومدينة نجع حمادي وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قوص، وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قفط.

وناشد محافظ قنا المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.