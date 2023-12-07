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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ومقتل أفراد طاقمها الجوي

سقوط طائرة مقاتلة
سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة روتينية في الظهران

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ومقتل أفراد طاقمها الجوي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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ووفقا لموقع "العربية" قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

 

كما بين أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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