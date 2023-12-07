سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ومقتل أفراد طاقمها الجوي

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ومقتل أفراد طاقمها الجوي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ووفقا لموقع "العربية" قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

كما بين أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.