طائرة قطرية تتوجه إلى العريش تحمل مساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة

توجهت إلى مدينة العريش،اليوم، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية ، تحمل 24 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وطبية و6 سيارات إسعاف، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، ووزارة الصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 38 طائرة، بإجمالي 1243 طنا .

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا .